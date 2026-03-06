Didacta Italia è una manifestazione “che fa bene al mondo dell’istruzione e alla sua innovazione” e costituisce “motivo di orgoglio per la Toscana”. Così il presidente Eugenio Giani, partecipando oggi al Palaffari di Firenze alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Didacta Italia, la più importante manifestazione sull’innovazione della didattica che si svolgerà alla Fortezza da Basso dall’11 al 13 marzo prossimi.

Anche in questa edizione la Regione Toscana sarà tra i protagonisti con “La Toscana fa scuola”, il grande spazio espositivo di oltre 240 mq all’interno del Padiglione Le Ghiaie e un ampio cartellone di seminari e workshop. Il calendario "toscano" vede 29 eventi formativi, di cui 11 nel programma scientifico: dall’educazione alla pace e alla trasformazione dei conflitti, alle questioni del lavoro al tempo dell’Intelligenza artificiale, dalla promozione della lettura con “Leggere Forte” all’orientamento e ai percorsi post-diploma, fino alle politiche regionali per l’inclusione e alla cultura della memoria.

A curare la nuova edizione di “La Toscana fa scuola” è come di consueto la direzione regionale istruzione, formazione, lavoro e ricerca che ha costruito il calendario di iniziative assieme all’Autorità di gestione del POR FSE. Durante la tre giorni parteciperanno numerosi rappresentanti della giunta regionale, oltre al presidente Giani, la vicepresidente Mia Diop, l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi.

“Per la Toscana la scuola rappresenta un servizio pubblico fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità e la scelta di Didacta Italia di confermare come ‘casa’ Firenze è per noi un importante riconoscimento del lavoro che svolgiamo, a partire da Nidi Gratis e Libri Gratis, iniziative di riferimento che hanno caratterizzato la Toscana davanti a tutto il Paese”, ha osservato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso soddisfazione per la scelta di dedicare l'edizione di Didacta a un “grande fiorentino come Carlo ‘Collodi’ Lorenzini”, la cui più importante opera, “Pinocchio”, ha “un grande valore pedagogico”, e ha ringraziato Firenze Fiera “per la professionalità e la qualità dei servizi che è sempre in grado di offrire e sarà capace di assicurare anche questa volta”.

In totale a Didacta saranno 3.081 gli eventi (fra quelli del programma scientifico e quelli degli espositori) rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado e per la prima volta anche a personale amministrativo e amministratori locali.

Il programma scientifico, a cura di INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biodi, quest’anno è ancora più ricco ed articolato con 501 eventi formativi: 316 seminari e 185 workshop. I docenti possono iscriversi utilizzando, a partire da lunedì 9 marzo, anche la nCarta del docente.

Fra le novità dell’edizione 2026 anche un’area interamente dedicata all’innovazione in Europa con la presentazione di scuole europee ‘modello’ che si sono dimostrate capaci di trasformare in modo significativo il modello scolastico.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE. Partner: Didacta International. La fiera propone un programma di altissimo livello avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Fondazione Destination Florence.

www.fieradidacta.it

Le dichiarazioni

“Con numeri in costante crescita sia sul fronte degli eventi (3.081 in totale rispetto ai 2.300 del 2025) che su quello degli espositori (oltre 700, in aumento del 35% sull’edizione scorsa) ci accingiamo ad aprire alla Fortezza da Basso, dall’11 al 13 marzo, la 13esima edizione di Didacta Italia, il più importante appuntamento nazionale sulla formazione e l’innovazione della scuola, dedicato quest’anno al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, nato nel centro storico di Firenze il 24 novembre 1826 ”, ha dichiarato Lorenze Becattini, presidente di Firenze Fiera. “Un evento che sta diventando sempre più bello ed attrattivo e il cui primato fra le fiere di settore è frutto di un lavoro di squadra consolidato negli anni e di alleanze strategiche costruite con le istituzioni partner del progetto come INDIRE, Didacta International, il Ministero dell’Istruzione e Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e gli altri componenti il Comitato organizzatore”. “La scuola – ha concluso Becattini - è da sempre il più importante strumento di crescita, inclusione, coesione sociale di un paese, luogo di formazione dell’individuo e della collettività e non solo spazio fisico di acquisizione di competenze specifiche e settoriali. Firenze Fiera con Didacta Italia svolge in questo senso un servizio pubblico rivolto a tutti gli ‘attori’ del settore scolastico nazionale, favorendo l’allargamento della rete dei saperi come cemento della vera crescita di una nazione e stimolando una riflessione comparata e costruttiva tra il sistema educativo italiano e quello degli altri paesi europei”.

“Manifestazioni come Didacta sono fondamentali perché permettono di costruire una visione del presente e del futuro della scuola insieme alla comunità educativa fatta di insegnanti, studenti e personale scolastico – ha dichiarato l’On.le Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito partecipa a Didacta dando un supporto significativo, perché riteniamo che rappresenti uno spazio prezioso di confronto e di riflessione sulle sfide importanti del mondo educativo, dall’innovazione tecnologica, all’orientamento dei giovani, alla riduzione delle disuguaglianze.”

“Per la Toscana la scuola rappresenta un servizio pubblico fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità e la scelta di Didacta Italia di confermare come ‘casa’ Firenze è per noi un importante

riconoscimento del lavoro che svolgiamo, partire da Nidi Gratis e Libri Gratis, iniziative di riferimento che hanno caratterizzato la Toscana davanti a tutto il Paese. Questa manifestazione fa bene al mondo dell’istruzione e alla sua innovazione. A Didacta, attraverso il nostro programma di iniziative, portiamo ancora una volta la nostra idea di centralità della scuola: una scuola con servizi e prospettive educative che vanno oltre i modelli del passato e guardano con ottimismo al futuro”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ringrazia Firenze Fiera “per la professionalità e la qualità dei servizi che è sempre in grado di offrire e sarà capace di assicurare anche in questa nuova edizione di Didacta”.

“È con rinnovato piacere che INDIRE partecipa a Didacta Italia 2026 in qualità di partner scientifico, in piena coerenza con la propria missione, che è quella di proporre un’offerta formativa di alta qualità. Il programma scientifico – ha spiegato Letizia Cinganotto, consigliera di amministrazione INDIRE - proporrà percorsi esperienziali dedicati alle metodologie innovative, alle arti, alla parità di genere e in particolare all’Intelligenza Artificiale, affrontata secondo un approccio critico e pedagogico. In questa edizione viene reso omaggio a Carlo Collodi con la mostra “Tra penna, politica e ‘bugie’ che dicono la verità”, dedicata alla complessità della sua figura e all’attualità del suo messaggio educativo. Inoltre, ci tengo ad evidenziare tre appuntamenti: l’annuncio di un accordo, durante un seminario, tra Crui, Rete ITS Italy, Confindustria e INDIRE per una efficace collaborazione tra ITS Academy e Università in linea anche con i reali fabbisogni del sistema produttivo; il convegno nazionale 4+2 e la premiazione di 20 filiere tecnologico professionale; infine, il convegno “Verso il sistema integrato di istruzione e formazione degli adulti”, organizzato da IdA”.

"Stiamo vivendo cambiamenti profondi (sociali, politici, economici) che incidono direttamente sul modo in cui apprendiamo e insegniamo entrano nelle aule, nel lavoro quotidiano di chi educa, nelle domande che arrivano dalle studentesse e dagli studenti. Cambiano i linguaggi, cambiano le aspettative, cambia il rapporto con il sapere. In questo quadro, il dialogo tra i diversi livelli della formazione diventa una priorità strategica: non riguarda singoli ambiti, ma il futuro complessivo del Paese. Didacta si conferma lo spazio più adatto per questo dialogo e per le soluzioni innovative che genera”, il commento di Laura Ramaciotti, presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

“Didacta nasce a Firenze, città che si conferma protagonista del settore educativo – ha aggiunto l’assessora all’Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese – Formazione e innovazione saranno anche quest’anno protagoniste di una nuova edizione che saprà parlare agli insegnanti e a tutta la comunità scolastica fiorentina e nazionale, grazie alla condivisione di esperienze e buone pratiche che aiutano la scuola a crescere e a rispondere alle sfide del presente guardando al futuro”.

"La Camera di Commercio di Firenze – ha aggiunto Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze - crede fortemente e investe nella formazione, fondamentale per creare le professionalità che il mondo delle imprese stenta a trovare e per dare prospettive di buona occupazione ai giovani. Per questo ogni anno la Camera organizza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana "Orientarsi al futuro", un programma di seminari a cui negli ultimi 5 anni hanno partecipato oltre 21.000 studenti. La Camera è presente a Didacta 2026, all’interno del Padiglione Ghiaie con un proprio stand condiviso con Unioncamere nazionale. Tra le tante attività presentiamo "Orientarsi al futuro", la piattaforma Excelsiororienta che offre agli studenti una esplorazione digitale sulle opportunità del mercato del lavoro e lo sportello camerale "nuove imprese" che aiuta chi vuole avviare un'azienda".

“La 13ª edizione di Didacta Italia, che per tre giorni trasformerà Firenze nella capitale della scuola del futuro, è dedicata a Carlo Collodi, nel bicentenario della nascita dell’autore delle avventure di Pinocchio quest’anno vede per la prima volta tra i partner la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale nell’organizzazione. In particolare, nella giornata di 13 marzo, una speciale conferenza dei dirigenti scolastici della toscana, ricca di relatori, inoltre in programma presso lo stand allestito per l’USR da Fondazione CR si susseguono presentazioni di seminari e consegne di materiali dei progetti di maggiore rilievo curati dall’Ufficio Scolastico Regionale. Esperienze pratiche e laboratori per avvicinare i docenti e gli studenti a nuove conoscenze” ha concluso Luciano Tagliaferri, Direttore generale USR Toscana.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate