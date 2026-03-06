Diego Alpi porta l'Use Rosa Scotti al pre-mondiale

C’è anche un po’ di Use Rosa nell’aereo che stamattina è partito per il Portorico dove è in programma il torneo pre-mondiale. Nello staff della Nazionale azzurra guidato da coach Andrea Capobianco figura infatti anche Diego Alpi, preparatore fisico di casa Use. In biancorosso ormai da quindici stagioni consecutive, Diego fa parte ormai da molti anni degli staff tecnici delle nazionali giovanili ed è apprezzato al punto che per lui c’è ora questa splendida opportunità professionale.

Il torneo pre-mondiale si gioca dall'11 al 17 marzo. Le azzurre sono nel girone con le padrone di casa, Spagna, Usa, Nuova Zelanda e Senegal. L’esordio sarà l’11 marzo con Portorico. La grande famiglia biancorossa è felice per Diego ed orgogliosa della sua presenza in questo contesto così prestigioso.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa