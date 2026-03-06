Droga in auto a Pisa: arrestato 34enne con LSD, ecstasy e ketamina

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di numerose sostanze stupefacenti durante un controllo stradale. L’operazione è avvenuta nella notte del 5 marzo in via Pungilupo.

I militari hanno fermato l’auto per un controllo di routine, ma il forte nervosismo del conducente ha spinto a effettuare una perquisizione del veicolo. All’interno dell’abitacolo è stato scoperto un vero e proprio “market della droga” itinerante con diverse sostanze pronte per lo spaccio.

Sequestrate 190 pasticche di LSD, 150 pasticche di ecstasy – oltre a 51 grammi della stessa sostanza in polvere – 7,7 grammi di ketamina, 4,3 grammi di mescalina, circa 39 grammi di funghi allucinogeni e una modica quantità di hashish. Trovati anche bilancini di precisione, 290 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e un coltello lungo 21 centimetri.

L’uomo è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Pisa è stato trasferito nel carcere cittadino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida