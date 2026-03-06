Empoli, modifiche temporanee alla viabilità sulle vie Fabiani e Cherubini

Con le ordinanze 103 e 100 del giorno 5 marzo 2026, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità nel secondo tratto di via Gaetano Fabiani, dall’intersezione con via Verdi fino all’intersezione con viale Buozzi, per consentire l’attività di smaltimento rifiuti per lavorazioni di cantiere edile e in alcuni tratti di via Cherubini, per permettere lavori di potatura in quota delle piante lungo la strada.

NEL DETTAGLIO – Nel secondo tratto di via Gaetano Fabiani, dall’intersezione con via Verdi fino all’intersezione con viale Buozzi, dalle 7.30 alle 10 del giorno 10 marzo 2026, istituzione del divieto di sosta, su ambi i lati, per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività e istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per consentire le attività.

La seconda ordinanza riguarda, invece, via Luigi Cherubini: il giorno 25 marzo 2026, dalle 5 alle 7.30 nel tratto dal civico n.18 al n.20, istituzione del divieto di circolazione sul marciapiede, con chiusura del marciapiede e obbligo dell’uso del marciapiede posto sul lato opposto della strada, restringimento della carreggiata ed istituzione del senso unico alternato con movieri; nel tratto dal civico n.16 all’intersezione con via Alfonso Dami, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dell’attività.

Inoltre, l’area occupata dovrà essere resa libera e restituita all’uso pubblico non appena siano terminati i lavori e, comunque, entro e non oltre il termine temporale sopra indicato.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

