Esplosione in un cantiere navale a Piombino, nessun ferito

Esplosione nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere navale di Piombino, in provincia di Livorno. L’incidente ha provocato un principio di incendio all’interno di un locale adibito a magazzino di stoccaggio, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’esplosione nel magazzino non era presente personale. Nell’azienda lavorano circa quindici addetti, che sono stati temporaneamente evacuati per permettere le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area.

L’esplosione sarebbe stata causata da un’esalazione di acetone stoccato nel magazzino, che avrebbe divelto una porta tagliafuoco e provocato il principio d’incendio, domato in breve tempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra, un’autopompa Aps e un’autobotte. Le operazioni di messa in sicurezza sono state completate, mentre le cause dell’incidente restano al vaglio dei tecnici.