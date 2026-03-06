FiPiLi, cede il ponte verso la Darsena di Livorno: traffico interrotto

Guasto al ponte mobile che collega la FiPiLi alla sponda ovest della Darsena di Livorno. Secondo le prime verifiche, un pistone del viadotto sarebbe uscito dalle guide a causa di un guasto meccanico, provocando il disallineamento della struttura rispetto alla sede stradale e rendendo impossibile il passaggio dei veicoli.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio e, fortunatamente, non sono state coinvolte né persone né auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo iniziale, mentre la polizia stradale e la capitaneria di porto hanno chiuso l'accesso al ponte per motivi di sicurezza.

Da quanto si apprende dal portale regionale Muoversi in Toscana, tratto sul ramo di Livorno tra Livorno SGC e Darsena Toscana Est in direzione Firenze è chiuso alla circolazione. Ferme le merci in transito.

Sul collasso del ponte è intervenuto anche il governatore della Toscana Eugenio Giani: "Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d'emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la FiPiLi, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta. Per fortuna non vi sono stati danni alle persone - ha aggiunto Giani -. Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell'asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l'accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno. Predisporremo con la massima rapidità l'intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima. La Regione - ha concluso - è disponibile ad anticipare le risorse già stanziate per le opere connesse alla realizzazione della Darsena Europa".

Intanto la Città Metropolitana di Firenze fa sapere che insieme ai tecnici di Avr stanno verificando i danni alle strutture e valutando quale intervento riparativo adottare. "La situazione è sotto controllo ma c'è bisogno di qualche ora (massimo domani mattina) per dare i tempi di risoluzione. Il ponte mobile di via Mogadiscio, alternativo a quello della Fipili e a questo affiancato a quota più bassa, non ha subito alcun danno e, pertanto, sarà riaperto al transito da e verso il porto non appena terminate le operazioni di messa in sicurezza. Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze con delega alla FiPiLi, sta costantemente seguendo la situazione e si è recata sul posto con i tecnici della Città Metropolitana".

