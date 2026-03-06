"La giustizia non si sorteggia": domani a Firenze flash mob per il NO al referendum

'La giustizia non si sorteggia': domani sabato 7 marzo a Firenze in piazza Annigoni alle 11 volantinaggio-flash mob a tema “sorteggio” del Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale”, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione.
“La legge Meloni/Nordio mette a rischio l’autonomia della magistratura e altera l’equilibrio tra i poteri dello Stato. La giustizia non è un gioco d’azzardo. Non si sorteggia. Difendiamo la Costituzione. Votiamo NO al referendum del 22-23 marzo sulla legge Meloni/Nordio”.
Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa
