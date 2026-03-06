Firenze, litiga con la madre e minaccia chiunque entri in casa: intervengono i carabinieri

Intervento dei carabinieri in via dei Bassi, a Firenze, dove un uomo di 48 anni, dopo un litigio con la madre di 79 anni, aveva minacciato di aggredire chiunque fosse entrato in casa per prestargli aiuto. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi.

L'allarme è scattato dopo la segnalazione della donna, che non vive nello stesso appartamento del figlio. Sul posto i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione grazie alle chiavi fornite dalla madre.

All'interno, i militari riferiscono di aver trovato l'uomo disteso sul letto, accanto a un cacciavite e a un coltellino multiuso. Il 48enne non ha opposto resistenza e gli attrezzi sono stati sequestrati.