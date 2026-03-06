Fratelli d'Italia in piazza Montanelli a Fucecchio: punto di ascolto e sostegno del SI al referendum

Nella mattinata di domani, sabato 7 Marzo, eletti e dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni saranno presenti in piazza per continuare la campagna di ascolto sui temi cittadini e per portare le ragioni del sostegno al SI nel referendum confermativo dei prossimi 22 e 23 Marzo. Questo snodo fondamentale per la vita democratica del nostro paese ha bisogno di attenzione da parte della politica e dei cittadini senza prese di posizione ideologiche - già espresse dalla sinistra - che vede nell'appuntamento referendario l'ennesima occasione per tentare di mettere in difficoltà quello che si appresta ad essere uno dei governi più longevi della storia repubblicana. Sarà una preziosa occasione per tornare sui temi che non abbiamo mai smesso di affrontare dentro e fuori il consiglio: sicurezza, manutenzioni e regolamenti. Continueremo a raccogliere idee e spunti per le future iniziativa da intraprendere contro il parcheggio interrato in Via Mario Sbrilli, opera inutile e costosa ormai invisa anche a molti cittadini elettori dell'attuale maggioranza. Sarà possibile anche rinnovare il tesseramento annuale o sottoscrivere, per la prima volta, l'adesione al nostro partito.

Fonte: Fratelli d'Italia Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate