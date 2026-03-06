Fucecchio, al Nuovo Teatro Pacini in scena "Lotteria degli stereotipi"

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio si prepara ad ospitare un appuntamento di forte impatto sociale e culturale. Giovedì 12 marzo, alle ore 21:00, salirà sul palco lo spettacolo "Lotteria degli Stereotipi", per la regia di Chiara Renzi.

L’opera è liberamente tratta dal celebre saggio "Girls will be Girls" di Emer O’Toole, un testo che esplora con ironia e acume come i ruoli di genere siano spesso nient'altro che una "messa in scena" sociale. Lo spettacolo si propone di scardinare i pregiudizi quotidiani, invitando il pubblico a riflettere su quanto le aspettative esterne condizionino la libertà individuale.

Una rete per il territorio. L’evento nasce da una sinergia profonda tra realtà attive nel tessuto sociale e culturale toscano: l'iniziativa è infatti organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza Frida Kahlo, l'associazione Uniche ma Plurali, il collettivo RumorBianco ed il Comune di Fucecchio.

Oltre lo spettacolo: il dibattito. La serata non si esaurirà con l'applauso finale. Al termine della rappresentazione, è previsto un momento di approfondimento e confronto curato dalle operatrici del Centro Antiviolenza di San Miniato. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro di supporto che queste realtà offrono quotidianamente alle donne e per discutere dei passi ancora

necessari nel percorso verso la parità e la sicurezza.

Ringraziamo per la disponibilità e la professionalità il Comune di Fucecchio nelle persone della Sindaca Emma Donnini e l’Assessora Sabrina Mazzei e la Commissione delle elette e nominate.

INFO E PRENOTAZIONI La partecipazione all'evento richiede la prenotazione anticipata, effettuabile al seguente link

Cosa: Spettacolo teatrale "Lotteria degli Stereotipi"

Quando: Giovedì 12 marzo, h. 21:00

Dove: Nuovo Teatro Pacini, Piazza Montanelli, Fucecchio (FI)

Fonte: Centro Antiviolenza Frida Kahlo

Notizie correlate