Guglielmo Mossuto(Lega): "Giusto intitolare il nuovo ponte alle sorelle Nencioni. Tra i candidati ci saremmo aspettati Oriana Fallaci"

Sull'annuncio dell'intitolazione del nuovo ponte sull'Arno a Firenze in memoria delle sorelle Nencioni, vittime della strage dei Georgofili è intervenuto Guglielmo Mossuto, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega: "Abbiamo due buone notizie e qualche appunto per il Sindaco Funaro ed il suo fido scudiero Assessore Giorgio: siamo lieti della futura presenza di un nuovo ponte a Firenze e che, alla fine, il sondaggio su come chiamarlo, abbia visto prevalere le sorelle Nencioni, vittime innocenti della strage dei Georgofili. Speriamo che lo stesso Primo cittadino, il suo membro della Giunta e perché no, lo stessso Presidente Giani siano pure favorevoli, a questo punto, anche alla realizzazione di quello sullo Stretto, fortemente caldeggiato dal Ministro delle Infrastrutture Salvini. È una speranza che, probabilmente sarà vana, poiché per uno del Pd, passare da Sì ponte a No ponte, è un attimo...Riguardo, infine, alla consultazione popolare, peraltro ci sembra scarsamente partecipata, ci aspettavamo nella ristretta rosa di nomi proposti, o meglio imposti alla cittadinanza, anche quello della fiorentina Oriana Fallaci. Molto probabilmente esclusa dalla competizione, perché i promotori sono ormai talmente "islamizzati" che sarebbe stata un'eresia solo menzionare la nota giornalista e scrittrice."

