Incendio in un garage a San Miniato, ingenti danni provocati dal rogo

Incendio nel garage di un'abitazione questo pomeriggio a San Miniato. Sul posto intorno alle 17 sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e Empoli che, al loro arrivo, hanno trovato il locale completamente interessato dal rogo.

Le squadre, con un'autobotte di rinforzo giunta dal comando di Pisa, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Non è segnalata nessuna persona ferita. Notevoli i danni provocati dal calore e dai fumi della combustione. Dopo l'incendio sono stati dichiarati inagibili e interdetti dall'utilizzo sia il garage privato, a servizio di una casa, sia i locali posti al piano superiore. Sul posto intervenute anche forze dell'ordine e soccorsi sanitari inviati dal 118 con un'automedica.