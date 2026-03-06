Infortunio sul lavoro a Ponte a Egola, 60enne soccorso in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato. Da quanto si apprende un uomo, di 60 anni, sarebbe caduto finendo contro un macchinario e ferendosi gravemente al viso.

Sul posto, poco dopo le 14, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze, allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Il 60enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze. Dalle prime informazioni l'uomo durante i soccorsi sarebbe rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

