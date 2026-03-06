La merenda sana – Il passaporto delle merende: al via progetto di educazione alimentare nelle scuole dell’infanzia di Fucecchio

A partire dal mese di marzo, nelle scuole dell’infanzia del Comune di Fucecchio grazie alla regia di Fucecchio Servizi prenderà il via il progetto di educazione alimentare “La merenda sana – Il passaporto delle merende”, un’iniziativa pensata per accompagnare i più piccoli alla scoperta di abitudini alimentari corrette e salutari.

Ogni mese, i bambini potranno gustare una merenda preparata al momento secondo il calendario di programmazione del progetto. L’iniziativa non si limita a promuovere scelte alimentari equilibrate: si propone anche come strumento per valorizzare il legame con il territorio, le tradizioni locali e il sistema agroalimentare italiano.

Attraverso laboratori ludico-didattici, esperienze sensoriali e attività di sperimentazione diretta , i bambini avranno la possibilità di riscoprire le cosiddette merende “povere”, alternative a quelle confezionate e industriali, e di conoscere l’importanza dell’agricoltura biologica ed ecosostenibile.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, a ciascun bambino verrà regalato un opuscolo personale, il “passaporto delle merende sane”, da completare durante le giornate del progetto. L’opuscolo è stato realizzato da Fucecchio Servizi con simboli CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), così da essere facilmente fruibile anche dai bambini con difficoltà di comunicazione. L’amministrazione comunale invita tutte le famiglie a partecipare con entusiasmo a questa esperienza educativa, volta a costruire abitudini sane sin dalla prima infanzia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

