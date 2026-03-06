La settimana delle attività alla biblioteca comunale e a Palazzo Leggenda

La nuova settimana di attività culturali alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour,36) e a Palazzo Leggenda è alle porte.

Nella biblioteca di via Paladini è tutto pronto per il mercoledì (11 marzo), alle 17, nella Torre delle storie fantastiche, con letture ad alta voce. Basterà sedersi comodi, aprire le orecchie e lasciare volare la fantasia. L’attività da 3 a 7 anni di età. Alle 18, invece, per il ciclo “Civico 0” a Palazzo Leggenda, appuntamento con la ‘Genitorialità’: dentro il respiro, conoscere i benefici delle tecniche di mindfulness e respirazione consapevole. L’iniziativa è a cura di Maria Ancillotti e Elisabetta Cappelli, psicologhe Psicoterapeute ed è stata realizzata In collaborazione con il Centro Co.Me.Te.

Si prosegue giovedì 12 marzo con un altro appuntamento di “Civico 0”: alle 17, tante storie da vivere…incontri dedicati ai bambini per coltivare l’amore e il rispetto per la natura e gli animali. Partendo dalla magia della lettura, sarà un laboratorio che stimola la curiosità e la creatività. (da 6 a 12 anni). L’iniziativa è a cura con Cora Impresa Sociale Società Cooperativa.

Per il fine settimana a palazzo Leggenda, venerdì 13 marzo, alle 17, un laboratorio sempre molto partecipato: ‘Dal libro al fare’, partendo dal libro intitolato Il bambino con i fiori nei capelli di Jarvis. Tanti fiori per David! Cosa succede quando tra i capelli di un bambino iniziano a sbocciare dei fiori? Una storia dolce e intensa che racconta la forza dell’amicizia nei momenti difficili. Dopo la lettura, spazio alla fantasia per realizzare coloratissimi fiori ispirati al libro.

(Da 2 a 6 anni). Prenotazione consigliata .

E sabato? Il 14 marzo doppio appuntamento: alle 10.30, Baby M-Assaggi, Nati per Leggere a Palazzo Leggenda. Tra “muu”, “bau” e “miao”, emozioni in esplorazione insieme al mondo degli animali e dei loro versi tra libri cartonati, filastrocche sonore e tante coccole condivise. Un momento speciale per ascoltare, scoprire e crescere… una pagina alla volta. (Da 6 a 18 mesi). Prenotazione consigliata.

Alle 16.30, torna Creatività Giocando Tutti a tavola…si gioca! Giornata di presentazione dei nuovi giochi da tavolo. Già, perché a Palazzo Leggenda sono arrivati tanti nuovi giochi da tavolo per grandi e piccini, famiglie e gamers solitari, insomma…giochi per tutt*! Un’ occasione per fare nuove amicizie a colpi di dado. (A partire da 4 anni).

Alla biblioteca comunale appuntamento da non perdere, al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), giovedì 12 marzo 2026, alle 17, per il ciclo di “Empoli che legge”, in occasione degli 80 anni dalle prime elezioni libere a suffragio universale maschile e femminile (la firma del decreto per le Amministrative 1946 è del 10 marzo di quell'anno), e dal referendum del 2 giugno che proclamò la nascita della Repubblica, il Comune di Empoli ha organizzato un evento divulgativo all'interno della rassegna ‘Empoli che Legge’ con la presentazione del libro Lessico per la Repubblica, dal Risorgimento all’integrazione europea (Il Mulino, 2026), diretto da Maurizio Ridolfi, con Giovanni Mennillo, Angelica Zazzeri e Marco Manfredi.

Il volume riassume un progetto di ricerca triennale curato dalle Università della Tuscia, di Genova, Pavia, Pisa e Roma Tre. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comitato del Risorgimento dell’Età delle Rivoluzioni di Pisa.

Interverranno: Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia) sul tema L’importanza di un ‘Lessico per la Repubblica’; Angelica Zazzeri (Università di Salerno) su Il primo voto delle donne italiane; Giovanni Mennillo (Università di Pisa) su Elezioni e rappresentanza nel parlamento della Repubblica. Coordina Marco Manfredi (Comitato del Risorgimento e dell'Età delle Rivoluzioni di Pisa)

Maggiori informazioni sul progetto al https://www.leragionidellarepubblica.it/il-progetto/

Il sabato in biblioteca (14 marzo), dalle 10 alle 12, con un incontro di “Civico 0” intitolato ‘Una storia invisibile: le donne e i codici’: dai messaggi cifrati della seconda guerra mondiale all’intelligenza artificiale. Sarà un entusiasmante viaggio interdisciplinare tra storia, informatica, matematica e educazione civica per esplorare, valorizzare e connettere le esperienze femminili nel mondo della programmazione, dal passato al presente. L’iniziativa è a cura di Monica Landi, realizzata in collaborazione con l’associazione Culturale Il Ponte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate