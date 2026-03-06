Lavori in conclusione alla nuova scuola dell'infanzia a Le Vedute

Prosegue il cronoprogramma verso la conclusione dei lavori della nuova scuola dell'infanzia “La Casetta nel bosco” a Le Vedute, nella zona delle Cerbaie fucecchiesi. Nella mattinata di oggi la sindaca del Comune di Fucecchio, la responsabile del settore assetto del territorio e lavori pubblici Paola Pollina e la responsabile del settore dei servizi alle persone Antonella Caccialupi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere di via Pesciatina. Gli operai delle varie ditte coinvolte stanno portando avanti i lavori mentre mercoledì prossimo è previsto l'arrivo degli arredi scolastici, fondamentali per le attività didattiche. Si tratta di uno degli ultimi step nel cronoprogramma stabilito per quest’importantissima infrastruttura scolastica sul territorio fucecchiese.

La nuova realizzazione è resa possibile dai fondi europei del PNRR che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere grazie ad un progetto moderno e innovativo volto a integrare il plesso scolastico nel contesto naturalistico delle Cerbaie, a poche decine di metri dalla scuola attuale ma in una posizione migliore, più distante dalla strada provinciale Pesciatina.

La nuova scuola dell'infanzia di Vedute ospiterà 56 bambini suddivisi in due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d'inverno sfruttabile anche in caso di maltempo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

