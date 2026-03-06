L’Use Computer Gross aspetta la capolista Mens Sana Siena

Basket Empoli
Una volta è successo: nella stagione 2014/2015 l’Use Computer Gross superò la Mens Sana Siena per 58-56

Una volta è successo, nella stagione 2014/2015. L’Use Computer Gross superò la titolatissima Mens Sana Siena per 58-56 al termine di una partita che molti ricordano ancora. Sabato sera alle 21 i biancorossi riprovano a battere la storia, il blasone e soprattutto la forza della squadra della città del palio che arriva al pala Sammontana da prima della classe. Lasciando tutto il contorno da parte, si tratta di una compagine solida, costruita per vincere e fino ad ora capace di rispettare il pronostico.

Coach Luca Valentino la presenta consapevole della difficoltà ma anche con la leggerezza di chi non ha niente da perdere. “Sabato arriva la capolista Mens Sana – attacca – la squadra è reduce da una vittoria significativa, maturata contro Arezzo che è una nostra diretta concorrente, arrivata nonostante gli infortuni a testimonianza della qualità dei giocatori e dalla consapevolezza acquisita dalle vittorie. Nonostante le defezioni Siena può schierare un quintetto degno del primo posto, guidato sempre dal suo leader Perin al quale si sono aggiunti due rinforzi importanti come Buffo, dalla B nazionale, ed il lungo Bartolozzi”. “Ovviamente – prosegue - in partite di questo tipo dovremo giocare una gara perfetta limitando quello che è il loro marchio di fabbrica ovvero i rimbalzi d'attacco ed andando mentalmente sopra a quanto successo domenica scorsa, mettendo in campo la rabbia dei due punti strappati dalla provvidenza e la personalità di una squadra che deve raggiungere un obiettivo che in questo campionato è per tutti difficilissimo”.

A dirigere la partita saranno Marinaro di Cascina e Nocchi di Vico Pisano, prevista la diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’. Si ricorda che i botteghini del pala Sammontana resteranno chiusi.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

