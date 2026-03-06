Empoli piange Mariarosa Vignozzi

È venuta a mancare Mariarosa Vignozzi, madre di Gianni Assirelli, noto avvocato empolese. Numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono arrivati in queste ore, a partire dalla redazione di Clebs, di cui Assirelli fu uno dei fondatori. "A Gianni e Francesco l’abbraccio della nostra redazione", si legge in un post pubblicato dalla testata.

Tanta solidarietà anche sulla pagina di Assirelli, dove in molti hanno voluto stringersi al dolore della famiglia, così come su altre pagine locali, tra cui Empoli Nostra. Parole di vicinanza sono arrivate anche da realtà vicine alla famiglia, tra cui l'Empoli Football Club, che ha pubblicato un comunicato ufficiale:

"Il Presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al Responsabile della biglietteria Francesco Assirelli in questo momento di grande dolore per la scomparsa della mamma Mariarosa. A Francesco, al fratello Gianni e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra".

La salma è esposta oggi presso la cappella della RSA Chiarugi in via Monaco. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.

Notizie correlate