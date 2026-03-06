Montopoli celebra Anna Maria Luisa de' Medici e il Patto di Famiglia

In occasione del mese dedicato alla donna, l’Associazione Culturale Arco di Castruccio APS, grazie al contributo della Prof.ssa Rita Romanelli, rende omaggio a una figura femminile emblematica della storia Toscana: Anna Maria Luisa de’ Medici, Principessa di Toscana, conosciuta anche come l’Elettrice Palatina, ultima discendente della nobile casata Medicea.

L’Associazione anticipando i festeggiamenti di tutta la Toscana per i 290 anni dalla stipula del “Patto di famiglia”, organizza la conferenza dal titolo “Anna Maria Luisa de’ Medici e il Patto di Famiglia l’ultima erede e il dono dei tesori medicei a Firenze e alla Toscana”.

Un appuntamento per celebrare la lungimiranza, la saggezza e il ruolo di mecenate di Anna Maria Luisa, grazie alla quale il prezioso patrimonio artistico e culturale della famiglia è giunto integro fino ai nostri giorni, permettendo a Firenze e all’intera Toscana ancora oggi di conservare e ammirare tesori inestimabili.

Anna Maria Luisa figlia del Granduca di Toscana Cosimo III e di Margherita d'Orléans, intervenne in un momento cruciale della storia della dinastia. Nel 1737, alla morte senza eredi di Gian Gastone de’ Medici, ultimo discendente maschile di Cosimo III, il destino delle immense collezioni familiari – dipinti di Botticelli, Leonardo, Michelangelo…, sculture, gemme, manoscritti e opere d’arte oggi ammirabili agli Uffizi, Palazzo Pitti e Bargello – appariva segnato. Il casato sarebbe passato ai Lorena, con il rischio di dispersione del patrimonio artistico.

Fu allora che Anna Maria Luisa, con un gesto di straordinaria intuizione, stipulò il “Patto di famiglia” del 31 ottobre 1737, nominando Francesco di Lorena suo erede universale, ma vincolando quest’ultimo in modo inderogabile a conservare l’intero patrimonio artistico nella città di Firenze e nella Toscana, garantendone la tutela e la permanenza. Tale atto lungimirante e innovativo ha rappresentato il baluardo che ha protetto per secoli l’identità culturale e artistica legata alla casata medicea, preservando un’eredità che continua a dare lustro alla nostra meravigliosa Regione.

Anna Maria Luisa si afferma così come l’ultima grande mecenate della famiglia, una donna che ancora oggi, a distanza di secoli vogliamo ringraziare e celebrare.

Dettagli dell’evento: “Anna Maria Luisa de’ Medici e il “Patto di Famiglia” l’ultima erede e il dono dei tesori medicei a Firenze e alla Toscana” Data e ora: 7 marzo 2026, ore 17:30

Luogo: Sala Consiliare Montopoli in val d’Arno (PI) Piazza II Giugno

Relatrice: Prof.ssa Rita Romanelli

Modera: Dott. Roberto Boldrini

Si ringrazia la Compagnia teatrale PassPartout per la collaborazione. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi per il mese dedicato alle donne, con l’obiettivo di divulgare e valorizzare il contributo femminile nella storia, nella cultura e nella salvaguardia del patrimonio.

L’Associazione Culturale Arco di Castruccio APS invita la cittadinanza, gli appassionati di storia e arte, le istituzioni tutte e la stampa a partecipare a questo momento di approfondimento e celebrazione.

Fonte: Associazione Culturale Arco di Castruccio APS