Morte David Rossi, corona di alloro a Siena nel 13° anniversario

David Rossi

I familiari e la commissione parlamentare d’inchiesta sulla tomba dell’ex capo comunicazione di Mps. Nella relazione si ipotizza l’omicidio

Una corona di alloro è stata deposta sulla tomba di David Rossi dai familiari e da una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta, nel tredicesimo anniversario della morte dell’ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Era il 6 marzo 2013 quando Rossi fu trovato senza vita nel vicolo di Monte Pio a Siena, dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese.

La commissione parlamentare d’inchiesta terrà a breve una conferenza stampa e un incontro pubblico per presentare la relazione di metà mandato, nella quale viene ipotizzata la possibilità che Rossi sia stato ucciso.

