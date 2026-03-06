Otto marzo, al Teatro della Compagnia un pomeriggio dedicato al ruolo della donna e all'autodifesa

L'iniziativa si svolgerà al teatro della Compagnia, dalle 16 in via Dante nel centro storico. I due momenti, per celebrare la giornata internazionale della Donna sono aperti a tutta la cittadinanza. Il primo momento prevede una riflessione, sul percorso che nel tempo è stato fatto dalla figura della donna nella società, attraverso le varie conquiste.

Questa parte dell'incontro sarà realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Momentum di Ponsacco, che metterà a disposizione istruttori qualificati di Wing Tsun.

A seguire, alle 17,30, la Pubblica Assistenza Vita proporrà, sempre al Teatro lo spettacolo “L’ora del tè – Niente è come sembra” di Letizia Sperzaga, portato in scena dalla compagnia Secondo Atto, un’opera che affronta con sensibilità e profondità le tematiche legate alla condizione femminile.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

