Otto marzo, al Teatro della Compagnia un pomeriggio dedicato al ruolo della donna e all'autodifesa

Attualità Castelfranco di Sotto
L'iniziativa si svolgerà al teatro della Compagnia, dalle 16 in via Dante nel centro storico. I due momenti, per celebrare la giornata internazionale della Donna sono aperti a tutta la cittadinanza. Il primo momento prevede una riflessione, sul percorso che nel tempo è stato fatto dalla figura della donna nella società, attraverso le varie conquiste.
Questa parte dell'incontro sarà realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Momentum di Ponsacco, che metterà a disposizione istruttori qualificati di Wing Tsun.
A seguire, alle 17,30, la Pubblica Assistenza Vita proporrà, sempre al Teatro lo spettacolo “L’ora del tè – Niente è come sembra” di Letizia Sperzaga, portato in scena dalla compagnia Secondo Atto, un’opera che affronta con sensibilità e profondità le tematiche legate alla condizione femminile.

