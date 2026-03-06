'Pasqualando … la Pasqua pedalando' a a Ponte a Egola: al via la quinta edizione

Anche per il 2026, per la quinta edizione, è stata messa in cantiere l’organizzazione dell’evento denominato “ Pasqualando … la Pasqua pedalando … “, una serie di gare ciclistiche che si svolgeranno dal 4 al 5 Aprile p.v. a Ponte a Egola nel solito circuito della zona industriale. Un week end ciclistico che prevede lo svolgimento di 10 gare ciclistiche per ogni tipo di categoria, dai giovanissimi (7-12 anni) agli amatori (18-75 anni) con la previsione di avere oltre 900 atleti provenienti da tutta Italia con la presenza anche di atleti Ucraini, Messicani ed Australiani.

La presenza di così tanti atleti comporta che l’affl usso di pubblico sarà notevole nei 2 giorni di gare, anche perché le famiglie legheranno il viaggio in Toscana al week end Pasquale e quindi le ripercussioni sul territorio avranno un buon impatto (prenotazioni in hotel di zona ed in altri locali di ristorazione) Verrà ripetuta anche l’organizzazione della gara di handbike nel settore Paralimpico a livello nazionale ed anche questo è un aspetto importante il fatto di legare il settore paralimpico in contemporanea con le altre discipline.

Oltre allo sport l’evento l’evento sarà sempre più legato agli aspetti sociali e ai giovani e al loro complesso mondo, infatti Sabato 4 Aprile sarà di nuovo allestita una pedalata ecologica aperta (dietro una donazione) a tutti con la partecipazione di moltissimi atleti ciclisti ex professionisti di zona e non e il tutto servirà, unitamente ad una cena organizzata presso ex dancing Kangaroo di Ponte a Egola e la vendita di magliette celebrative, ad una raccolta fondi da destinare alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per il fi nanziamento di un progetto di ricerca scientifi ca portato avanti dello stesso Ospedale.

Ma quest’ anno, oltre alla riconferma di Pasqualando come ‘ evento amico del Meyer ‘ ci sarà una ulteriore e bella novità; gli organizzatori hanno avuto conferma della presenza per i due giorni di gare di un truck con il quale la Polizia Postale, attraverso il proprio Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ( C.O.S.C. ), porta avanti la campagna defi nita ‘’ UNA VITA DA SOCIAL ‘’ con attività rivolte ai giovanissimi e agli adolescenti per cercare di arginare il fenomeno del cyberbullismo ed altri problematiche legate all’uso sbagliato e magari troppo precoce dei social network.

La macchina organizzativa delle due società ciclistiche presiedute da Franco Biagini e Federico Micheli è già operativa da oltre due mesi e grazie al lavoro di tanti volontari c’è l’augurio di poter organizzare al meglio questa splendida due giorni di ciclismo. Asset organizzativo: oltre ai due presidenti come non ricordare il lavoro di Alessio Lepri, Massimo Fogli, Francesco Zingoni, Enrico Mattonai, Fabrizio Arzilli, Fabio Costagli, Daniele Brotini e Simone Bravatà. U.C.

S.CROCE S/ARNO CICLISTICA SAN MINIATO S.CROCE