Più Certaldo propone la Denominazione Comunale d'Origine per valorizzare i prodotti locali

La lista civica Più Certaldo ha presentato una proposta per l’istituzione della Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.), uno strumento pensato per valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari e le tradizioni che rappresentano l’identità del territorio. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra comunità, cultura gastronomica e sviluppo locale, riconoscendo ufficialmente quelle produzioni e ricette che da generazioni caratterizzano la storia di Certaldo.

Tra i simboli più rappresentativi del patrimonio agricolo locale spicca la Cipolla di Certaldo, prodotto storico che negli anni è diventato uno degli emblemi della tradizione contadina certaldese.

L'istituzione della De.C.O. permetterebbe non solo di valorizzare questa eccellenza, ma anche di promuovere altre specialità, ricette e produzioni che raccontano la cultura gastronomica del territorio.

La proposta fa parte di una visione più ampia di promozione culturale e territoriale; in questo contesto assumono grande valore anche i rapporti di gemellaggio e scambio culturale che Certaldo intrattiene con altre città. Proprio grazie a queste relazioni istituzionali, l’Amministrazione ha potuto confrontarsi con esperienze virtuose come quella di Cossignano, che ha già attivato il riconoscimento della De.C.O. per valorizzare le proprie tipicità locali.

L’ istituzione della De.C.O. si inserisce perfettamente nella cornice di eventi di promozione enogastronomica che animano la vita del paese, tra le quali spicca Boccaccesca, appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama visitatori, produttori e appassionati da tutta Italia, trasformando il centro storico in un luogo di incontro tra tradizione, cultura del cibo e turismo di qualità.

Secondo la lista civica Più Certaldo, la creazione della De.C.O. rappresenterebbe quindi un passo concreto per rafforzare l’identità del territorio, sostenere i produttori locali e dare ulteriore valore alle iniziative culturali e gastronomiche che già rendono Certaldo un punto di riferimento nel panorama toscano. Un modo per proteggere il passato, ma anche per costruire nuove opportunità di sviluppo per il futuro della comunità.

