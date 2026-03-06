Piu Certaldo: "Preoccupazione per lo stato della SR 429 Certaldo-Poggibonsi"

Politica e Opinioni Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Tra il 23 e il 28 febbraio 2026 la Provincia di Siena ha avviato un intervento urgente di manutenzione straordinaria sull’asfalto nel tratto compreso tra la rotatoria di Vico d’Elsa e quella di Badia a Elmi della Strada Regionale 429.

"Dai documenti - scrivono i civici di “Più Certaldo” – apprendiamo che l’intervento ha una natura bizzarra, il materiale fresato è stato infatti impastato con un legante cementizio e riposizionato nelle buche, un intervento che anche sulla carta appare lontano da quello che volgarmente si definisce regola d'arte"

"All’indomani dei lavori, è emerso con chiarezza che l’intervento, eseguito in somma urgenza, non rispondeva in alcun modo alle aspettative dell’utenza. Gli automobilisti hanno infatti segnalato che il nuovo manto tenderebbe a sgretolarsi sotto il peso dei mezzi pesanti, con la grave conseguenza che piccoli detriti vengano proiettati contro le auto in transito".

"Quando la pezza è peggio del buco: oggi la strada appare più pericolosa e meno confortevole di come si presentava prima dell’intervento, la Provincia di Siena ha annunciato l’intenzione di abbassare ulteriormente il limite di velocità dai 60 km/h ai 50 km/h fino alla nuova stagione di interventi prevista nel mese di giugno.

Come forza di opposizione, chiederemo all’amministrazione comunale di Certaldo di ottenere riscontro dalla Provincia di Siena sulla qualità dell’intervento e sulla permanenza dei requisiti di sicurezza.

Non escludiamo la possibilità di convocare una apposita Commissione Consiliare per audire direttamente i tecnici, tenuto conto delle centinaia di segnalazioni fatte anche dai cittadini certaldesi, relativamente alla pericolosità del tratto di strada. La concomitanza con altri lavori e la scarsa capacità di programmare gli interventi destano in noi forti preoccupazioni".

 

 

Fonte: Lista Civica Piu Ceraldo

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
3 Marzo 2026

Navetta ponte sull’Elsa, il sindaco Campatelli chiede a Città Metropolitana nuovi orari

Da ieri, 2 marzo, la chiusura del ponte sull’Elsa ha fatto scattare anche il servizio navetta gratuito messo a disposizione dalla Città Metropolitana per limitare i disagi causati dalla modifica della viabilità. Sulla base degli [...]

Certaldo
Politica e Opinioni
3 Marzo 2026

Più Certaldo devolve l’equivalente del gettone di presenza a UNICEF

I Civici di Più Certaldo hanno devoluto l’equivalente del gettone di presenza relativo all’ultimo Consiglio Comunale a favore di UNICEF, l’organizzazione delle Nazioni Unite che da oltre 75 anni opera [...]

Certaldo
Politica e Opinioni
26 Febbraio 2026

Più Certaldo: "Ricognizioni su rischi idrogeologici. No a aumenti costi politica Regione"

Dopo l’approvazione della Mozione dei Civici su legalità e certezza della pena, accolta all’unanimità lo scorso 2 Febbraio; Piu Certaldo torna in Consiglio il prossimo 2 Marzo con altri temi [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina