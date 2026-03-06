Pontedera, il Centro Studi Gronchi celebra la Festa della Toscana con un incontro su pace e neutralità

Sabato 7 marzo al Centro Le Mantellate una giornata di studio su "La Toscana: un ponte della pace", tra storia e politica internazionale dal principato mediceo al progetto costituzionale di Pietro Leopoldo
Il Centro studi Gronchi organizza un incontro nell'ambito della Festa della Toscana sul tema "La Toscana: un ponte della pace". L'iniziativa, col patrocinio del Comune di Pontedera, si terrà domani, sabato 7 marzo, alle ore 16, al Centro Le Mantellate, focalizzandosi sul ruolo della regione come mediatrice di pace.
"In questa giornata di studio, in riferimento al tema indicato per la festa della Toscana - spiega il Centro Studi Gronchi - si intende offrire un quadro problematizzante di lungo periodo sulla neutralità toscana rispetto ai grandi conflitti internazionali del continente europeo tra XVII e XVIII secolo. A partire dalla discussione del concetto stesso di neutralità si illustreranno aspetti della politica del principato mediceo nel suo difficile equilibrismo fra Impero, Francia e Spagna, arrivando infine alla dichiarazione dello "stato di neutralità" contenuto nel progetto di costituzione di Pietro Leopoldo."
Queste le relazioni in programma: "Il porto di Livorno e la neutralità dei Medici" a cura di Andrea Addobbati, "La milizia toscana dai Medici ai Lorena" di Alessandro Lo Bartolo e "La Toscana e la Rivoluzione americana" con Elia Morelli.
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pontedera
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
<< Indietro