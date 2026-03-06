Presidio 'Remigrazione' Prato, Diop: "Preoccupata". Giani: "Non si pregiudichi ordine pubblico"

In vista del presidio sulla “remigrazione” previsto domani a Prato, la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, ha dichiarato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati: “Sono preoccupata. Io sono di Livorno, purtroppo il tema ha toccato noi. La parte forse che mi rende più ottimista è stata la risposta proprio dei cittadini”.

Diop ha evidenziato come vi siano state diverse proteste contro il presidio e prese di posizione da parte di tutta la cittadinanza, non solo della sinistra.

Sul tema si è espresso anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolineando che “è indubbio che ci sono le situazioni di delicatezza su cui è bene programmare le modalità per poter far esprimere la voce di questi sentimenti senza che questo pregiudichi la tenuta dell’ordine pubblico”. Giani ha inoltre confermato la sua partecipazione al corteo di Cgil, Anpi e Arci previsto sempre domani a Prato.