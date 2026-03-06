Record passeggeri per Toscana Aeroporti: a febbraio 543mila persone tra Pisa e Firenze (+7,3)

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato la soglia del milione di passeggeri con un incremento del +5,7% sul 2025

Toscana Aeroporti raggiunge il miglior risultato di sempre per il mese di febbraio con 543 mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa e un incremento del +7,3 sul 2025. Nel mese di febbraio il positivo andamento del segmento di traffico internazionale (+10,5%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-2,4%). Al 28 febbraio 2025, Il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato la soglia del milione di passeggeri con un incremento del +5,7% sul 2025.

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze registra un febbraio da record con 215 mila passeggeri transitati e una crescita del +5,4% sullo stesso mese del 2025. Il segmento di traffico internazionale mostra un andamento particolarmente positivo (+8,9%) compensando la flessione del 13,8% del segmento nazionale. Nella classifica delle rotte più trafficate, Parigi si conferma al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Madrid e Amsterdam. Lo scalo fiorentino raggiunge i 429 mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno con una crescita del +6,0% sul 2025.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa segna il miglior febbraio di sempre con 328 mila passeggeri transitati e una crescita del +8,6% sul 2025. Entrambi i segmenti di mercato registrano risultati positivi: internazionale (+11,9%) e domestico (+1,2%). Tirana guida la graduatoria delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Lo scalo pisano supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno, con 619 mila passeggeri complessivamente transitati e un miglioramento del +5,5% sullo stesso periodo del 2025.

Fonte: Toscana Aeroporti S.p.A

Notizie correlate

Toscana
Attualità
5 Marzo 2026

Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutario

Il referendum sulle Asl non ci sarà, almeno per adesso: inammissibile il quesito che puntava a cancellare la riforma del 2005 che ha riorganizzato l’assetto del servizio sanitario dando vita [...]

Toscana
Attualità
5 Marzo 2026

Bando attrazione investimenti, una spinta all’innovazione dai 12 progetti finanziati

Dall'intelligenza artificiale generativa alla robotica, passando per l'economia circolare applicata al riciclo di reti da pesca alla sensoristica avanzata per la sicurezza ferroviaria e nucleare. La Regione Toscana ha presentato [...]

Toscana
Attualità
5 Marzo 2026

Unicoop Firenze, tre giorni di voto per eleggere i nuovi consigli delle sezioni soci

Soci al voto: da oggi, 5 marzo, a venerdì 7 marzo, un milione e 180mila soci di Unicoop Firenze sono chiamati a esprimersi per eleggere i nuovi consigli delle 44 [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina