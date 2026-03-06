Record passeggeri per Toscana Aeroporti: a febbraio 543mila persone tra Pisa e Firenze (+7,3)

Toscana Aeroporti raggiunge il miglior risultato di sempre per il mese di febbraio con 543 mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa e un incremento del +7,3 sul 2025. Nel mese di febbraio il positivo andamento del segmento di traffico internazionale (+10,5%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-2,4%). Al 28 febbraio 2025, Il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato la soglia del milione di passeggeri con un incremento del +5,7% sul 2025.

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze registra un febbraio da record con 215 mila passeggeri transitati e una crescita del +5,4% sullo stesso mese del 2025. Il segmento di traffico internazionale mostra un andamento particolarmente positivo (+8,9%) compensando la flessione del 13,8% del segmento nazionale. Nella classifica delle rotte più trafficate, Parigi si conferma al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Madrid e Amsterdam. Lo scalo fiorentino raggiunge i 429 mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno con una crescita del +6,0% sul 2025.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa segna il miglior febbraio di sempre con 328 mila passeggeri transitati e una crescita del +8,6% sul 2025. Entrambi i segmenti di mercato registrano risultati positivi: internazionale (+11,9%) e domestico (+1,2%). Tirana guida la graduatoria delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Lo scalo pisano supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno, con 619 mila passeggeri complessivamente transitati e un miglioramento del +5,5% sullo stesso periodo del 2025.

Fonte: Toscana Aeroporti S.p.A

