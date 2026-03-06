San Miniato, le opposizioni chiedono la convocazione della Commissione Ambiente e Territorio

I gruppi di opposizione in Consiglio comunale a San Miniato hanno chiesto la convocazione della Commissione Ambiente e Territorio per fare il punto sullo stato di alcuni progetti, in particolare sul progetto di arredo di piazza del Popolo e su quello di ampliamento e consolidamento del Cencione.

La richiesta è che la commissione venga calendarizzata dopo il Consiglio comunale del 19 marzo.

La richiesta è stata firmata da Michele Altini-Vicepresidente Commissione Ambiente e Territorio, Francesca Bruni-Capogruppo Fratelli d'Italia, Paolo Vallini-Capogruppo Forza Italia, Veronica Bagni-Capogruppo Filo Rosso, Manola Guazzini-Capogruppo Gruppo Misto

Notizie correlate