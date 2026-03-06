Terra di Valdelsa protagonista nel turismo, conferma la presenza alle fiere di promozione

Le eccellenze del territorio toscano si mettono in mostra per attrarre nuovi flussi e valorizzare un’offerta turistica di qualità.

E proprio al riguardo l'associazione Terra di Valdelsa conferma la sua partecipazione ai più importanti appuntamenti del settore turistico nazionale e internazionale. Un investimento strategico che vedrà il territorio protagonista agli incontri con i tour operator in occasione delle più importanti manifestazioni promosse da Toscana Promozione quali: Sharing, Buy Tuscany e TTG in programma nei prossimi mesi e già con un primo inizio in programma per il 17 Marzo nel comprensorio del Mugello

L'obiettivo dell'iniziativa è consolidare il posizionamento del comprensorio come destinazione d'eccellenza per il turismo lento, culturale ed enogastronomico. Attraverso spazi espositivi dedicati e incontri B2B con buyer internazionali, verranno presentati le eccellenze dei borghi medievali e le nuove esperienze legate all'outdoor e al turismo esperienziale.

"La nostra partecipazione a queste manifestazioni non è solo una vetrina, ma una scelta strategica per raccontare l'autenticità della Valdelsa a un pubblico globale, fatto di buyer e tour operator" dichiara Elisabetta Bardi Presidente dell'associazione.

"Vogliamo intercettare viaggiatori consapevoli, interessati a scoprire un patrimonio che coniuga storia, arte e sapori unici nel cuore della Toscana."

Durante le giornate di fiera, sarà dato particolare risalto alla web app Terra di Valdelsa, ideata proprio dall'associazione per offrire agli operatori di settore materiali informativi e servizi turistici integrati che valorizzano l'intera filiera locale.

Fonte: Ufficio Stampa