Sono rientrati i turisti aretini bloccati in crociera a Dubai

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il gruppo racconta di aver vissuto momenti di paura per la contraerea, ma è finalmente rientrato a casa sano e salvo

Sono finalmente rientrati a Roma i circa 60 turisti tra Arezzo e i comuni dell'Alta Valtiberina, bloccati negli ultimi giorni a Dubai a causa della crisi legata al conflitto in Iran. Il gruppo era imbarcato su una nave da crociera della Msc quando sono scoppiati gli attacchi missilistici nella regione, con momenti di grande tensione a bordo.

Il tour operator Fabrizio Labianca, che aveva organizzato il viaggio insieme a un'altra agenzia locale, ha raccontato che il gruppo ha vissuto qualche momento di paura, soprattutto quando si sono sentiti i colpi della contraerea, ma ha sottolineato che il volo di rientro è stato regolare e che finalmente tutti sono tornati a casa.

I turisti hanno voluto ringraziare anche l'equipaggio della nave, definito sempre disponibile e pronto a rassicurare i passeggeri nei momenti più delicati. Una partecipante al gruppo ha ricordato che, nonostante l'esperienza di paura, il viaggio resterà impresso nella memoria di tutti.

La vicenda si chiude così dopo ore di tensione dovute alla guerra improvvisa che ha interessato la regione del Golfo.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
3 Marzo 2026

Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai: "Aiutateci a tornare a casa"

Tra gli aretini bloccati su una nave da crociera a Dubai anche Fabrizio Labianca, agente di viaggio di Sansepolcro, che lancia un appello per il ritorno a casa del gruppo [...]

Arezzo
Cronaca
1 Marzo 2026

Iran, turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai

Cresce la preoccupazione per un gruppo di turisti aretini rimasti bloccati su una nave da crociera ormeggiata nel porto di Dubai. La comitiva, numerosa, comprende viaggiatori provenienti non solo dal [...]

Arezzo
Cronaca
26 Febbraio 2026

Arezzo, pensionato vittima della 'truffa del finto carabiniere': i militari recuperano 33mila euro

Un pensionato di Arezzo è riuscito a salvare gran parte dei suoi risparmi grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia locale. L'uomo era stato contattato da un truffatore che si [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina