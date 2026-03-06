Sono rientrati i turisti aretini bloccati in crociera a Dubai

Sono finalmente rientrati a Roma i circa 60 turisti tra Arezzo e i comuni dell'Alta Valtiberina, bloccati negli ultimi giorni a Dubai a causa della crisi legata al conflitto in Iran. Il gruppo era imbarcato su una nave da crociera della Msc quando sono scoppiati gli attacchi missilistici nella regione, con momenti di grande tensione a bordo.

Il tour operator Fabrizio Labianca, che aveva organizzato il viaggio insieme a un'altra agenzia locale, ha raccontato che il gruppo ha vissuto qualche momento di paura, soprattutto quando si sono sentiti i colpi della contraerea, ma ha sottolineato che il volo di rientro è stato regolare e che finalmente tutti sono tornati a casa.

I turisti hanno voluto ringraziare anche l'equipaggio della nave, definito sempre disponibile e pronto a rassicurare i passeggeri nei momenti più delicati. Una partecipante al gruppo ha ricordato che, nonostante l'esperienza di paura, il viaggio resterà impresso nella memoria di tutti.

La vicenda si chiude così dopo ore di tensione dovute alla guerra improvvisa che ha interessato la regione del Golfo.

