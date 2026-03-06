Truffa del finto finanziere a Pistoia, arrestato 25enne

Cronaca Pistoia
Raggirata un’anziana di 79 anni e convinta a consegnare gioielli per 5mila euro. La polizia lo ferma alla stazione e recupera la refurtiva

Un 25enne di origini napoletane è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile della polizia con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana.

La vittima, una donna di 79 anni, era stata contattata telefonicamente da un complice che si era finto un ufficiale della guardia di finanza, convincendola a consegnare un cofanetto con monili in oro dal valore stimato di circa 5mila euro.

Grazie a una segnalazione, gli agenti sono riusciti a intercettare il giovane alla stazione ferroviaria di Pistoia. Durante il controllo sono stati trovati nello zaino e nei pantaloni i gioielli appena sottratti, oltre a contanti e telefoni cellulari.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima. Dopo le formalità in questura, il 25enne è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

