Una, Nessuna, Centomila: Montopoli in Val d’Arno dedica il mese di marzo ai diritti delle donne

In occasione del mese di marzo e della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il Comune di Montopoli in Val d’Arno, in collaborazione con numerose associazioni del territorio, presenta “Una, Nessuna, Centomila”: un ricco cartellone di eventi dedicato ai diritti.

«Abbiamo voluto unire in un unico programma – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – le iniziative promosse dalle associazioni e dalle realtà del territorio e patrocinate dal Comune insieme a quelle organizzate direttamente dall’amministrazione. Un lavoro di squadra complesso che offre l’opportunità di declinare il tema dei diritti attraverso differenti sensibilità. Parleremo di solidarietà, impegno civile, contrasto alla violenza di genere e visibilità della comunità trans. Un programma iniziato lo scorso fine settimana con il pranzo organizzato da Martinfiera e che prosegue domani, sabato 7 marzo, con due appuntamenti: di pomeriggio, alle 17.30, in sala consiliare l’associazione Arco di Castruccio cura un approfondimento sulla figura di Anna Maria Luisa de' Medici, mentre di sera sarà consegnato il riconoscimento "Donna Geniale 2026" a cura di GeniAli OdV al Circolo Endas di Castel del Bosco. Domenica 15 marzo, la danza diventa protagonista con lo spettacolo "Mosaico" del Gruppo Donne Girasole alla Casa Culturale di San Miniato. Venerdì 20 marzo, alle 20.45 nell’aula didattica del bosco, Montopoli ospita uno degli appuntamenti dell’anteprima del festival Filo d’identità. Un dibattito di attualità sul tema "Corpi Connessi", per indagare come la tecnologia stia cambiando la sessualità, con Lavinia Bianca, Salvatore Falzone e Valeria Montebello. Il 25 e il 26 marzo saranno giornate cruciali con l'inaugurazione della panchina contro l'invisibilità della comunità trans, insieme a Coming Out - Arci Valdarno e allo sportello Voice, e la consegna delle chiavi del bene confiscato che diventerà un nuovo sportello antiviolenza gestito dall'associazione Frida, alla presenza della vicepresidente della Regione Bintou Mia Diop.

«L’obiettivo del cartellone è parlare di diritti, prevenzione e futuro – aggiungono - coinvolgendo l'intera comunità in un percorso di cittadinanza attiva. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare un momento sul tema anche all’interno del programma Gustopolis con il talk “Donne , cibo e territorio: sapori, lavoro e comunità” con Fulvia Puccioni, Lucia Morelli e Leanda Macchi, coordinato da Daniela Di Vita. Marzo si chiuderà poi con la presentazione del bilancio di genere ai dipendenti comunali, a testimonianza di un impegno che passa in primis dalle istituzioni».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

