Vinci è protagonista di 'Fuori dal Comune', su Radio Rai

Ospite della trasmissione, il sindaco Daniele Vanni. Andrà in onda sabato 7 marzo dalle 11 alle 11.45
Vinci è fra i protagonisti di ‘Fuori dal Comune’, la trasmissione in onda su Radio Rai Gr Parlamento, come uno dei Comuni che nel loro nome custodiscono la memoria di grandi personaggi della storia e della cultura italiane.
Daniele Vanni, sindaco di Vinci, sarà ospite di Stefano Mensurati, condirettore di Radio Uno e conduttore della trasmissione realizzata in collaborazione con Anci.
Il sindaco presenterà il Museo Leonardiano, uno dei poli museali scientifici più visitati in Italia. Oltre ai modelli funzionanti delle macchine leonardiane e agli studi di ingegneria, il borgo valorizza il paesaggio toscano che influenzò la formazione del genio rinascimentale, come recita il comunicato stampa diffuso da Anci.
Nella puntata di sabato 7, dalle 11 alle 11.45 su Radio Rai Gr Parlamento, oltre a Vinci si parlerà di San Mauro Pascoli (FC), Viareggio (LU), Castellania Coppi (AL), Corteno Golgi (BS), Riese Pio X (TV) e Arquà Petrarca (PD).
Ospite fisso della puntata, Adriano Rigoli, presidente dell’associazione nazionale Case della Memoria.
Per seguire la puntata è possibile ascoltarla dall’app RaiPlay Sound (https://www.raiplaysound.it/grparlamento/podcast), dal link diretto alla trasmissione (https://www.raiplaysound.it/programmi/fuoridalcomune) o dalla radio alla frequenza 88.05 in FM.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
