Aggressione con coltello a Colle di Val d'Elsa

Tre persone coinvolte in via Mazzini

Un accoltellamento si è verificato nel centro storico di Colle di Val d’Elsa, in via Mazzini, dove tre persone sono rimaste coinvolte nell’episodio. Sull’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare le persone coinvolte.

Il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii, è stato informato dell’accaduto poco dopo il fatto e si è recato sul posto per seguire da vicino la situazione.

“Stiamo seguendo con la massima attenzione quanto accaduto poche ore fa. Sono stato informato dalle Forze dell’Ordine non appena si è verificato il fatto e mi sono subito recato sul posto. Ringrazio gli operatori per la tempestività dell’intervento e per il lavoro che stanno svolgendo. In questo momento è importante mantenere la calma e lasciare agli inquirenti il tempo necessario per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto”.

