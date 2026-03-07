Basket Empoli donne, Use Rosa Scotti espugna Torino: adesso è terza

Tre come i punti di distacco finali, tre come la posizione in classifica che stasera occupa l’Use Rosa Scotti, tre come Lussignoli, Rylichova e Vente, gente da doppia cifra. Con il carattere, il cuore, la lucidità nel gestire i possessi decisivi dopo il pari a pochi giri di orologio dalla sirena, la tenuta di nervi nei passaggi più difficili della partita e la solita difesa, la squadra di coach Cioni strappa i due punti sul campo di Torino, un 59-62 che consente l’aggancio in classifica ed il 2-0 nello scontro diretto.

Una gara che vede le biancorosse scivolare sul meno 9, poi rientrare ed essere soprattutto brave a continuare a giocare e difendere dopo l’intervallo, quando i tanti errori che avrebbero scoraggiato chiunque. Ed invece lì la squadra è riuscita a credere in quanto stava facendo, tenendo i nervi saldi fino a raccogliere i frutti nel finale, con Lussignoli implacabile nello scoccare la tripla ammazza-partita.

Si parte a cento all’ora e Rylichova trova i primi due. Vente non è da meno e, come Torino mette per la prima volta la testa avanti sul 9-6, Ianezic ribatte subito. Il primo mini-allungo è di Rylichova e Ruffini con due triple, 9-17, a cui ribatte Torino con un 5-0. Ed è proprio sul 14-17 che si va al primo riposo con le padrone di casa che ripartono di slancio impattando e sorpassando con Chukwu. La Scotti fatica fino a quando la solita Rylichova non le da fiato. Con due cesti di Vente il momento difficile pare passato ma è sempre Torino a tenere la testa avanti con allungo nel finale di tempino, tanto che al riposo siamo sul 34-39 con parziale di 20-12.

Nello spogliatoio c’è da riorganizzare le idee. Albano appoggia subito il 36-29 per far capire che Torino vuol ripartire da dove aveva lasciato. Rylichova mette tre liberi e ci sono un paio di palle recuperate che le biancorosse non riescono però a trasformare in canestri. La Scotti prende morale e finalmente Lussignoli, dopo aver commesso il terzo fallo, capitalizza lo sforzo con la tripla del 39-35 dopo tanti, troppi, tentativi andati a vuoto. La Scotti resta comunque aggrappata alla partita con Logoh e Vente (42-40), momento in cui Ianezic va in lunetta e ne mette uno per il 42-41 del minuto 30. Lussignoli ha in mano il potenziale sorpasso dalla lunetta e la mano non trema: 44-45. E’ un passaggio importante della partita, Rylichova lo capisce e mette il 44-47, subito seguita da Vente per il 44-49.

Torino di inceppa in attacco (2 punti in 4 minuti) mentre ancora Vente va ai liberi e ne mette uno: 44-50. Albano di tabella riprende fiato ma subito Rylichova replica: 46-53. Il pari a quota 53 ed il timeout di coach Cioni sono il via alla volata finale quando mancano meno di 4 minuti alla sirena. Dal timeout esce bene Rylichova con la tripla e, dopo alcuni errori, l’Use Rosa trova con Lussignoli un altro tiro pesante per il 55-61 a 100 secondi dalla sirena. Somiglia molto allo scatto decisivo, lo sarà. Penz mette di tabella il 57-61, Manetti sbaglia l’appoggio ma Torino, in due occasioni, non trova la via del canestro. C’è solo da chiuderla, lo fa Ianezic dalla lunetta. Vince l’Use Rosa Scotti 59-62.

NORMATEMPO ITALIA TORINO

Albano 11, Chukwu 13, Heriaud 15, Penz 10, Cordola 5, Stejaskalova ne, Giordano, Pasero 3, Bucchieri 2, Biondi ne. All. Corrado (ass. Genta/Lombardo)

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 17, Ianezic 7, Antonini, Vente 13, Rylichova 19, Ruffini 3, Logoh 2, Ndiaye 1, Casini, Manetti. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Giuliano e Invernizzi

Parziali: 14-17, 34-29 (20-12), 42-41 (8-12), 59-62 (17-21)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

