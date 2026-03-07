Bosco in fiamme a Pieve Santo Stefano, case a rischio

Un incendio boschivo è divampato in località Felcina, nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, intervenute per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni sono concentrate in particolare sulla protezione delle abitazioni e di un’azienda agricola presenti nella zona, mentre proseguono le attività di spegnimento e di bonifica dell’area interessata dal rogo.

Per fronteggiare l’incendio sono in azione i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sansepolcro, una squadra della sede centrale e l’elicottero del reparto volo di Arezzo. A supporto delle operazioni stanno intervenendo anche un’ulteriore squadra e il direttore delle operazioni di spegnimento provenienti da Forlì, oltre ai volontari della Regione Toscana.

