Ciclismo, Pogacar trionfa alla Strade Bianche

È Tadej Pogacar a conquistare la ventesima edizione della Strade Bianche. Il corridore della UAE Team Emirates XRG ha tagliato per primo il traguardo nella suggestiva cornice di Piazza del Campo, dopo 203 chilometri di gara chiusi in 4 ore 45 minuti e 15 secondi, alla media record di 42,699 chilometri orari.

Alle sue spalle si sono classificati Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, staccato di un minuto, e il compagno di squadra Isaac Del Toro, arrivato con 1 minuto e 9 secondi di ritardo e primo messicano a salire sul podio della corsa. Più indietro, a 2 minuti e 4 secondi, Romain Grégoire ha regolato in volata Gianni Vermeersch per il quarto posto, completando la top cinque.

A decidere la corsa è stato il settore sterrato del Monte Sante Marie, il tratto dedicato a Fabian Cancellara. Proprio lì il campione del mondo ha lanciato l’attacco decisivo, a 78,5 chilometri dall’arrivo, facendo immediatamente la differenza. L’unico a provare a reagire è stato Seixas, che tuttavia non è riuscito a restare a lungo sulla ruota dello sloveno.

Per Pogacar si tratta della quarta vittoria nella Strade Bianche, un successo che gli permette di diventare il corridore più vincente nella storia della corsa, definita la “Classica del Nord più a Sud d’Europa”.

Subito dopo l’arrivo il campione sloveno ha voluto ringraziare la squadra per il lavoro svolto durante tutta la giornata. “I miei compagni hanno fatto un lavoro straordinario fin dall’inizio, controllando la fuga e mantenendo un ritmo molto alto. Sono davvero felice di questo successo, soprattutto per loro”. Pogacar ha poi ricordato il momento decisivo della gara: “Paul Seixas ha provato a restarmi vicino sul Monte Sante Marie, ma non è stato semplice staccarlo. A quel punto mi sono detto che dovevo spingere al massimo fino in cima. È il modo migliore per iniziare la stagione”.

