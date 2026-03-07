Dodici anni senza Daniele Gallerini: messa-ricordo a Fibbiana. La famiglia: "Riposa in pace e veglia su di noi"

Attualità Montelupo Fiorentino
I familiari di Daniele Gallerini ricordano il 43enne di Fibbiana. Era il 7 marzo 2014 quando se ne andò a causa di una malattia. Daniele lavorava alla Coop di Montelupo, era molto conosciuto. La sua passione era la musica, nel tempo libero era dj amatoriale.

"Caro fratello, sento la tua assenza in ogni tuo momento è un vuoto incolmabile, insostituibile. Il lutto per un fratello non si spiega facilmente. Solo chi lo ha vissuto lo può comprendere. Nessuno potrà mai riportarti indietro, e spesso mi ritrovo a pensare: 'Cosa non darei, perché tu fossi qui a condividere questo momento…'. Mi manchi terribilmente, la tua presenza era una parte della mia storia. Ti stringo forte nei miei pensieri fratello mio. Che tu possa riposare in pace e vegliare su di noi. Non ti dimenticheremo mai, sei e sarai sempre parte di me. Con infinito amore la tua sorella".

Daniele sarà ricordato oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18 con una messa a Fibbiana nella chiesa di Santa Maria".

