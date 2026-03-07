Deve scontare 3 anni per spaccio, arrestato 27enne a Santa Croce sull'Arno

Un cittadino straniero di 27 anni è stato arrestato nel pomeriggio del 4 marzo a Santa Croce sull’Arno dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria.

Il provvedimento, disposto il giorno precedente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deriva da una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel gennaio 2025 a Calderara di Reno, in provincia di Bologna.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato rintracciato dai militari dell’Arma che hanno provveduto alla notifica dell’ordine di esecuzione della pena. Il ventisettenne dovrà scontare una condanna complessiva pari a 2 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

