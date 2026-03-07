Gemellaggio Toscana-Bukhara, Giani incontra ambasciatore dell'Uzbekistan

La Regione Toscana e la Regione di Bukhara, in Uzbekistan, saranno gemellate. La decisione è stata annunciata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, nel corso di un incontro tra l'ambasciatore della Repubblica dell'Uzbekistan Abat Fayzullae e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

L’ambasciatore Abat Fayzullae è stato ricevuto ieri dal presidente insieme ad una delegazione composta dal console onorario della Repubblica dell'Uzbekistan per le Regioni Toscana ed Umbria Leonardo Comucci e dal consigliere economico dell'ambasciata Burkhonilla Khamidullaev. Al centro dell’incontro la volontà di rafforzare i legami tra le due terre, già collegate da numerose attività commerciali e dalla presenza di presidi di Università toscane in Uzbekistan.

L’ambasciatore ha colto l’occasione per invitare in Uzbekistan nel prossimo mese di luglio il presidente Giani e l'assessora alla cultura Cristina Manetti, chiedendo che siano accompagnati da una nutrita delegazione di imprese ed attività culturali, per favorire la conoscenza, la cooperazione e gli scambi tra i due Paesi. Il presidente Giani ha accolto con grande soddisfazione l’invito e l’ambasciatore si è impegnato a lavorare affinché in occasione della visita del presidente possa essere organizzato anche un incontro tra Giani e il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan.

“I nostri rapporti culturali e commerciali con l’Uzbekistan, che è storicamente uno dei maggiori produttori mondiali di cotone e materie tessili – ha detto Giani – sono già stretti, ma la nostra volontà è quella di stringerli ulteriormente, guardando al futuro, allo sviluppo, ad una collaborazione che coinvolga a 360° cultura, imprese, innovazione, coooperazione internazionale, Università”.

L’ambasciatore Fayzullae ha sottolineato la volontà di collaborare con la Toscana su vari fronti, in particolare sulla produzione tessile, sulla pelletteria e la produzione calzaturiera, sull’innovazione in agricoltura, sulla logistica e la farmaceutica.

L'incontro si è concluso con uno scambio di doni: dal presidente Giani all'ambasciatore il crest con il Pegaso, simbolo della Toscana; dall'ambasciatore al presidente un pregiato simbolo di posperità uzbeko.

Fonte: Regione Toscana