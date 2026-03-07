Giornata dei Diritti delle Donne, lunedì 9 marzo sciopero Filcams Cgil e Flc Cgil

Lunedì 9 marzo sarà sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi: lo ha indetto la Filcams Cgil nazionale. Sempre lunedì 9 marzo, sarà sciopero nazionale per l’intera giornata anche di tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale (agitazione, quest’ultima, indetta da Flc Cgil nazionale). Entrambi gli scioperi sono in occasione Giornata internazionale dei Diritti delle Donne che cade domenica 8 marzo.

Spiega la Filcams Cgil: “Non c'è umanità senza autodeterminazione dei nostri corpi. Vogliamo riaffermare con forza che ogni soggettività ha il diritto di scegliere e autodeterminarsi, di riappropriarsi del proprio corpo. Ci opponiamo con forza ad un disegno politico basato sul controllo della sessualità, della scelte di vita delle persone, che vuole contrastare l'accesso libero e gratuito all'interruzione volontaria di gravidanza. Non accettiamo che si legiferi o si pretenda di disporre dei nostri corpi. Scioperiamo per la libertà e l'autodeterminazione”.

Per saperne di più: https://www.filcams.cgil.it/amp/article/homepage/contro_il_sistema_patriarcale_dentro_e_fuori_i_luoghi_di_lavoro_libere_di_scegliere

Dice la Flc Cgil: “Di fronte alla recrudescenza di una cultura maschilista, misogina, patriarcale e alla deriva autoritaria del governo che legittima le tante forme di discriminazione e violenza, scioperiamo per riaffermare i diritti delle donne, in nome di un impegno che va oltre l’8 marzo e il 9 marzo, e vuole farsi azione concreta nella società e nei luoghi di lavoro dove le donne sono ancora penalizzate da contratti precari e salari bassi.”.

Per saperne di più: https://www.flcgil.it/attualita/9-marzo-giornata-di-lotta-per-i-diritti-delle-donne-i-settori-della-conoscenza-in-sciopero.flc

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

