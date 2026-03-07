I “pacchi smarriti” tornano a I Gigli dal 10 al 15 marzo. Dopo il successo dello scorso anno, Poka Joia, leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, fa tappa al Centro Commerciale con un appuntamento esclusivo del tour nazionale.

Nelle 6 giornate di permanenza al Centro Commerciale Poka Joia porterà migliaia di pacchi dimenticati che non sono stati mai ritirati. C’è molta attesa e curiosità per l’arrivo dei pacchi smarriti e per le innumerevoli possibilità di oggetti al loro interno, poiché i pacchi messi a disposizione da Poka Joia sono autentici e certificati, provenienti da circuiti legali al cui interno si possono trovare talvolta oggetti di grande valore.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare la seconda edizione di Poka Joia a I Gigli. - dichiara la Direttrice del Centro Commerciale I Gigli Saviola Chesi - Si tratta di un format capace di creare curiosità e stupore, guidando i nostri clienti in un’esperienza divertente e fuori dall’ordinario. La risposta del pubblico nella prima edizione è stata straordinaria e siamo certi che anche questa nuova tappa saprà coinvolgere e sorprendere visitatori di tutte le età”.

Il nuovo evento pop-up esclusivo ai Gigli promette 6 giorni di scoperte e divertimento: moda, tecnologia, articoli per la casa, accessori, prodotti beauty e molto altro ancora potranno celarsi all’interno di questi pacchi che saranno messi a disposizione dei clienti dei Gigli. Come in una “caccia al tesoro” i visitatori potranno scegliere il proprio pacco da acquistare che poi verrà pesato. Per acquistare un “pacco smarrito” di cui non si conosce il contenuto all’interno, basteranno 2 euro per ogni 100 grammi.

Già lo scorso anno l’esperienza della caccia al pacco a sorpresa aveva conquistato molti visitatori che si erano messi in coda per immergersi in questo originale modo di acquisto che permette di dare una nuova opportunità agli oggetti dimenticati.

La partecipazione all’iniziativa sarà riservata ai possessori dell’ app GigliPass.