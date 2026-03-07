In auto con ordigno esplosivo e pistola: cinque arresti a Prato

Cinque uomini di origine cinese sono stati arrestati a Prato dopo essere stati fermati mentre viaggiavano in auto con un ordigno esplosivo artigianale, una pistola clandestina e altre armi. Il fatto risale alla sera di martedì scorso durante un controllo in via Filzi.

Gli arrestati, di età compresa tra 35 e 48 anni e arrivati in Italia da pochi giorni, erano a bordo di una Fiat Punto. Durante il controllo uno degli occupanti ha lanciato dal finestrino un oggetto che si è rivelato essere “un ordigno esplosivo, avvolto da nastro isolante nero e dotato di miccia”, poi recuperato dagli agenti.

La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di trovare una pistola modello CZ 75 calibro 9x19 parabellum con matricola abrasa, un caricatore con tre proiettili, un manganello metallico estensibile e un bastone di legno.

Un esperto incaricato dalla procura ha accertato che l’esplosivo era “un ordigno autocostruito, tipo bomba carta, di lunghezza pari a dieci centimetri con miccia di innesco”, rafforzato con nastro isolante.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere. Intanto proseguono le indagini per chiarire il possibile obiettivo del gruppo: secondo la procura resta da accertare “quale fosse l’obiettivo che il commando intendeva colpire”.

Alle investigazioni ha collaborato anche la polizia municipale di Prato.

