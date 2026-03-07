Incidente sulla Siena-Grosseto: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 223 “di Paganico”, la Siena-Grosseto, nel territorio comunale di Siena.

A seguito dello scontro la carreggiata in direzione sud è stata temporaneamente chiusa al traffico. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale Anas e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione dell’emergenza e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti mentre sono in corso le operazioni per il ripristino della normale circolazione.