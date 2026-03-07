Lite tra fidanzati ad Arezzo, giovane denunciato per maltrattamenti

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo ad Arezzo, una lite tra due fidanzati è degenerata fino alla denuncia per maltrattamenti nei confronti del giovane coinvolto. Testimoni hanno segnalato alla polizia un acceso diverbio tra i due, durante il quale la ragazza sarebbe stata inseguita dal partner.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Per la giovane è stato attivato il codice rosa, il percorso sanitario e di tutela dedicato alle vittime di violenza. Il ragazzo, di origine italiana, è stato denunciato al termine degli accertamenti.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di segnalare episodi di violenza domestica, per garantire protezione e supporto alle vittime.