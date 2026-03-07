Premio Letterario Chianti, addio a Claudio Molinelli

Attualità Chianti
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comitato tecnico del Premio Letterario Chianti, i rappresentanti dei Comuni promotori e tutti i lettori e sostenitori, sono addolorati per la scomparsa, per un malore, di Claudio Molinelli, fedele animatore dell’Associazione Stazione di Posta e collaboratore del Premio. Molinelli ha curato il libro sui primi venti anni del Premio e per alcuni anni ha introdotto le presentazioni dei finalisti negli incontri con la giuria dei lettori.

"Ci mancheranno, oltre alla tua garbata presenza le tue acute osservazioni alle presentazioni dei libri finalisti", sottolinea Paolo Codazzi, ideatore del Premio Letterario Chianti.

Le esequie di Claudio Molinelli saranno celebrate lunedì 9 marzo, alle ore 11, nella chiesa dell'Ascensione, a Firenze in via G. da Empoli 2.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
27 Gennaio 2026
Valentino Galgani Cantine Vivito

Valentino Galgani è il nuovo presidente di Cantine Vivito

Valentino Galgani è il nuovo presidente della cooperativa Cantine Vivito (Vini Viticoltori Toscani), uno dei più grandi gruppi vinicoli della Toscana con circa 150.000 quintali di uva lavorata ogni anno, un valore della produzione [...]

Barberino Tavarnelle
Attualità
15 Gennaio 2026
francesco bagnoli organista

Alla riscoperta dell'organista Francesco Bagnoli, tra musica e memoria

Il Comune di Barberino Tavarnelle prosegue il suo inedito percorso di riscoperta e valorizzazione della figura di Francesco Bagnoli (Marcialla 1876 - Firenze 1947) con un nuovo appuntamento culturale che [...]

Chianti
Attualità
7 Giugno 2025

Chianti Fiorentino: assessori in campo contro l’abbandono dei rifiuti con gli ispettori Alia

Amministratori comunali a caccia di rifiuti con gli ispettori ambientali. “Un ambiente pulito è un territorio più vivibile per tutti. Se ognuno applica nella quotidianità i principi della cultura sostenibile [...]



Tutte le notizie di Chianti

<< Indietro

torna a inizio pagina