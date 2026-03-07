Premio Letterario Chianti, addio a Claudio Molinelli

Il Comitato tecnico del Premio Letterario Chianti, i rappresentanti dei Comuni promotori e tutti i lettori e sostenitori, sono addolorati per la scomparsa, per un malore, di Claudio Molinelli, fedele animatore dell’Associazione Stazione di Posta e collaboratore del Premio. Molinelli ha curato il libro sui primi venti anni del Premio e per alcuni anni ha introdotto le presentazioni dei finalisti negli incontri con la giuria dei lettori.

"Ci mancheranno, oltre alla tua garbata presenza le tue acute osservazioni alle presentazioni dei libri finalisti", sottolinea Paolo Codazzi, ideatore del Premio Letterario Chianti.

Le esequie di Claudio Molinelli saranno celebrate lunedì 9 marzo, alle ore 11, nella chiesa dell'Ascensione, a Firenze in via G. da Empoli 2.

Fonte: Ufficio Stampa

