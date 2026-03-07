'Radici di Nautica', un convegno a Capraia e Limite per raccontare storia e futuro del settore

I relatori racconteranno la storia della nautica, dalle origini del cantiere italiano fino alle prospettive future, con approfondimenti su innovazione, design e produzione
Si terrà il prossimo 9 marzo 2026 alle ore 10 a Villa Bibbiani, Capraia e Limite, l’evento “Radici di Nautica – Dal Mediterraneo alla Toscana: Vie d’acqua, ponti di pace”, un’iniziativa dedicata alla storia, alla cultura e allo sviluppo della nautica da diporto e delle vie fluviali italiane.
I lavori saranno coordinati da Pietro Angelini, Direttore Generale di NAVIGO, con l’introduzione di Katia Balducci, Presidente di NAVIGO, e di Saverio Cecchi e Flavio Bini, rispettivamente Presidente e Presidente del Museo Remiero.
Saluti istituzionali
L’evento vedrà la partecipazione delle principali autorità regionali e locali:
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Leonardo Marras, Assessore Regionale alle Attività Produttive
Brenda Barnini, Presidente della Seconda Commissione del Consiglio Regionale
Alessandro Giunti, Sindaco del Comune di Capraia e Limite
Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica
Dal passato al futuro della nautica da diporto
Tra i relatori della giornata spiccano figure di spicco del settore nautico italiano:
Sandro Picchiotti – Cantiere Arno
Cesare Perotti – Sanlorenzo
Leonardo Salani – Cantiere Salani
Maurizio Balducci – Overmarine Group
Tommaso Spadolini – Spadolini Design
Guido Bini – figlio di uno dei fondatori di Cantieri di Pisa
Roberto Pierozzi – Cantiere Cosca
Claudio Valpiani – testimonianza Ferretti CRAFT 2 a Limite sull’Arno
I relatori racconteranno la storia della nautica, dalle origini del cantiere italiano fino alle prospettive future, con approfondimenti su innovazione, design e produzione.
Storia, cultura e sviluppo
L’evento approfondirà anche il ruolo culturale e sociale della nautica:
Fabrizio Lensi – Presidente Canottieri Firenze 1863 ASD, parlerà delle origini del canottaggio italiano e della sua diffusione internazionale
Marzio Cresci – Direttore Museo Remiero, racconterà la storia della nautica limitese
Sabrina Busato – Presidente FEISCT, illustrerà la valorizzazione delle Vie dell’Acqua come strumenti di dialogo e sviluppo culturale
Durante l’incontro sarà presentato il Manifesto dell’Arno a cura di Edoardo Antonini, Vicesindaco di Capraia e Limite, e verranno consegnati i Blu Awards, simbolo di eccellenza nel settore nautico, con lo scambio dei tradizionali crest.
L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori e appassionati, celebrando la storia della nautica italiana e promuovendo il ruolo delle vie d’acqua come ponti di cultura, pace e sviluppo economico.
