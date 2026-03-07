'Radici di Nautica', un convegno a Capraia e Limite per raccontare storia e futuro del settore

Si terrà il prossimo 9 marzo 2026 alle ore 10 a Villa Bibbiani, Capraia e Limite, l’evento “Radici di Nautica – Dal Mediterraneo alla Toscana: Vie d’acqua, ponti di pace”, un’iniziativa dedicata alla storia, alla cultura e allo sviluppo della nautica da diporto e delle vie fluviali italiane.

I lavori saranno coordinati da Pietro Angelini, Direttore Generale di NAVIGO, con l’introduzione di Katia Balducci, Presidente di NAVIGO, e di Saverio Cecchi e Flavio Bini, rispettivamente Presidente e Presidente del Museo Remiero.

Saluti istituzionali

L’evento vedrà la partecipazione delle principali autorità regionali e locali:

Eugenio Giani , Presidente della Regione Toscana

Stefania Saccardi , Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Leonardo Marras , Assessore Regionale alle Attività Produttive

Brenda Barnini , Presidente della Seconda Commissione del Consiglio Regionale

Alessandro Giunti , Sindaco del Comune di Capraia e Limite

Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica

Dal passato al futuro della nautica da diporto

Tra i relatori della giornata spiccano figure di spicco del settore nautico italiano:

Sandro Picchiotti – Cantiere Arno

Cesare Perotti – Sanlorenzo

Leonardo Salani – Cantiere Salani

Maurizio Balducci – Overmarine Group

Tommaso Spadolini – Spadolini Design

Guido Bini – figlio di uno dei fondatori di Cantieri di Pisa

Roberto Pierozzi – Cantiere Cosca

Claudio Valpiani – testimonianza Ferretti CRAFT 2 a Limite sull’Arno

I relatori racconteranno la storia della nautica, dalle origini del cantiere italiano fino alle prospettive future, con approfondimenti su innovazione, design e produzione.

Storia, cultura e sviluppo

L’evento approfondirà anche il ruolo culturale e sociale della nautica:

Fabrizio Lensi – Presidente Canottieri Firenze 1863 ASD, parlerà delle origini del canottaggio italiano e della sua diffusione internazionale

Marzio Cresci – Direttore Museo Remiero, racconterà la storia della nautica limitese

Sabrina Busato – Presidente FEISCT, illustrerà la valorizzazione delle Vie dell’Acqua come strumenti di dialogo e sviluppo culturale

Durante l’incontro sarà presentato il Manifesto dell’Arno a cura di Edoardo Antonini, Vicesindaco di Capraia e Limite, e verranno consegnati i Blu Awards, simbolo di eccellenza nel settore nautico, con lo scambio dei tradizionali crest.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprenditori e appassionati, celebrando la storia della nautica italiana e promuovendo il ruolo delle vie d’acqua come ponti di cultura, pace e sviluppo economico.

Notizie correlate