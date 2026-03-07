Remigrazione, alcune centinaia di partecipanti al corteo di Prato

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate oggi a Prato per partecipare a una manifestazione promossa dal comitato “Remigrazione e conquista”, che sta portando avanti una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema della cosiddetta remigrazione. Durante l’iniziativa i partecipanti hanno sventolato bandiere tricolori e scandito lo slogan “Italia, nazione, remigrazione”.

I manifestanti, arrivati anche da diverse regioni italiane, hanno preso parte a un breve corteo partito da piazza del Mercato Nuovo e conclusosi in piazza Ciardi. La marcia era aperta da un grande striscione con la scritta “Remigrazione”. Nel corso della manifestazione sono stati intonati cori e, a più riprese, l’inno nazionale.

In origine l’evento era stato programmato in piazza Europa, ma l’iniziativa è stata spostata poco prima dell’inizio dopo che l’area era stata occupata da un gruppo di lavoratori e attivisti del sindacato Sudd Cobas, presenti nella piazza già dalla giornata precedente con l’obiettivo dichiarato di impedire lo svolgimento della manifestazione.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del comitato, Luca Marsella, che ha criticato la gestione della situazione. A margine dell’iniziativa ha sostenuto che piazza Europa fosse stata inizialmente autorizzata per la manifestazione e ha contestato la decisione di non intervenire per sgomberare l’area occupata. Marsella ha inoltre affermato che, a suo avviso, l’assenza di tensioni è stata possibile grazie al comportamento dei partecipanti alla manifestazione.

Il presidente del comitato ha poi ribadito l’obiettivo dell’iniziativa politica. “Stiamo portando avanti una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione – ha spiegato – e finora abbiamo raccolto oltre 130mila firme. Le prime 50mila necessarie sono state raggiunte in un solo giorno”. Marsella ha aggiunto che il comitato intende continuare la raccolta per rafforzare il sostegno alla proposta prima della presentazione ufficiale in Parlamento, con l’obiettivo di evitare che venga modificata o respinta.