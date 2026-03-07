Rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno a Collesalvetti, denunciata imprenditrice

Un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è stato scoperto dai carabinieri forestali nel comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Al termine degli accertamenti è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno la titolare di un’impresa agricola della zona.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaf) di Livorno per contrastare i reati ambientali e verificare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Durante i controlli i militari hanno accertato che in un’area di terreno di proprietà della ditta erano stati depositati e accatastati, in stato di abbandono, diversi rifiuti considerati pericolosi. Tra questi lastre di copertura di tipo ondulina, verosimilmente contenenti amianto, in parte integre e in parte frantumate, oltre a macerie di cemento da demolizione e traverse ferroviarie in legno.

Secondo quanto rilevato dai carabinieri, il materiale era stato accumulato senza alcun accorgimento per il corretto stoccaggio previsto dalla normativa di settore. Complessivamente sono stati sequestrati circa tre metri cubi di rifiuti.

I controlli dei carabinieri forestali, anche in collaborazione con il comando provinciale di Livorno, proseguiranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare i reati a danno dell’ambiente.