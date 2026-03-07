Rinvenuto il cadavere di uomo a Santa Croce

Un corpo senza vita è stato recuperato nella mattinata di oggi nel fiume Arno, nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. L’allarme è scattato intorno alle 10.10, quando un passante ha segnalato la presenza di un cadavere lungo la sponda del fiume, all’altezza del ponte della Strada provinciale 44 che attraversa il corso d’acqua.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha provveduto al recupero della salma. Il corpo, appartenente a un uomo, si trovava in avanzato stato di decomposizione.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Santa Croce sull’Arno, impegnati nelle operazioni di identificazione della vittima e nei rilievi di loro competenza. Le indagini sono in corso.

